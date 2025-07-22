Мерц: США не готовы к заключению симметричного соглашения с ЕС по пошлинам

США не готовы к заключению с Европейским союзом (ЕС) симметричного соглашения по пошлинам.

США не готовы к заключению с Европейским союзом (ЕС) симметричного соглашения по пошлинам.

Как передает Report, с таким утверждением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Берлине.

"Очевидно, что американцы не готовы заключать симметричное соглашение по пошлинам. Со своей стороны мы предлагаем открытый доступ на рынок без пошлин, поскольку мы, европейцы, твердо убеждены, что открытые рынки выгодны всем заинтересованным сторонам, как тем, кто импортирует, так и тем, кто экспортирует", - подчеркнул канцлер ФРГ.

По оценке Мерца, переговоры сторон по пошлинам ведутся очень интенсивно. "Еврокомиссия ведет переговоры для всей Европы, и нам нужно соглашение для всей Европы", - заключил глава правительства Германии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. Еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских тарифов, но параллельно уже подготовил список экспортных товаров США на €72 млрд в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не принесут результата.