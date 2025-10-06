Мерц считает, что в перспективе военная служба в ФРГ может стать обязательной

Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что в долгосрочной перспективе военная служба не останется только добровольной, а может стать обязательной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил он в интервью телеканалу ARD.

"Я за то, чтобы мы придерживались того, о чем договорились в коалиционном соглашении, а именно добровольной службы на данный момент. Но я подозреваю, что она не останется исключительно добровольной", - сказал Мерц.

4 октября агентство DPA сообщило, что фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) договорились начать обсуждение в Бундестаге законопроекта о новой модели военной службы на предстоящей неделе.

2 октября газета Bild сообщила, что фракция ХДС/ХСС блокировала обсуждение в Бундестаге законопроекта министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (СДПГ) о новой модели военной службы.

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера до 260 тыс. военных, а резерва - до 200 тыс. человек. 27 августа правительство Германии приняло законопроект Писториуса о новой модели военной службы. Он подразумевает введение службы на добровольной основе по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу.

В документе содержатся и подлежащие исполнению элементы, которые включают, в частности, возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами от 18 до 25 лет заявления с пунктом о готовности служить. В законопроекте не исключается возвращение ко всеобщей воинской повинности.