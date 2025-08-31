    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Мерц считает, что российско-украинский конфликт может продлиться еще долго

    Мерц считает, что российско-украинский конфликт может продлиться еще долго

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что российско-украинский конфликт продлится еще долгое время.

    Как передает Report, такое мнение он выразил в интервью телеканалу ZDF.

    Мерц отметил, что, как показывает история, "по большому счету существуют две возможности завершения военных конфликтов - или военное поражение одной стороны от другой, или экономическое либо военное истощение". Канцлер ФРГ считает, что пока оба варианта не подходят для описания нынешней ситуации между РФ и Украиной. "Так что я мысленно настраиваюсь на то, что эта война может продлиться еще долго", - подытожил он.

    При этом канцлер утверждал, что его страна выступает против окончания конфликта путем капитуляции Киева. "Мы пытаемся положить ему (конфликту - ред.) конец как можно скорее, но совершенно точно не ценой капитуляции Украины", - сказал Мерц.

    По его словам, сразу после капитуляции настанет очередь следующей страны, а потом и черед Германии. "Это не вариант", - утверждал канцлер.

