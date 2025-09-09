ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    Мерц призвал Европу выстраивать отношения с США "без ложной ностальгии"

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 01:34
    Мерц призвал Европу выстраивать отношения с США без ложной ностальгии

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что единая Европа при выстраивании отношений с США должна избегать ложной ностальгии и четко определить свои интересы.

    Как передает Report, об этом он заявил на конференции послов ФРГ, которая проходит в МИД страны.

    "В том числе США по-новому оценивают свои интересы - и это происходит не в последние несколько дней", - заметил Мерц. "И так же мы в Европе должны точно определить наши интересы - без ложной ностальгии", - подчеркнул он.

    "США останутся нашим важнейшим партнером, мы стремимся к сотрудничеству, мы готовы к тесной координации и кооперации, но становится понятно, что это партнерство будет в меньшей степени само собой разумеющимся", - констатировал Мерц. "Наша позиция по отношению к США будет зависеть от нашей мощи как европейцев", - считает он. В связи с этим он призвал Европу активнее искать новых партнеров в мире и укреплять уже существующие партнерские связи. 

