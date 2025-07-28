Мерц признался в ожидании большего от сделки ЕС и США

ЕС удалось защитить ключевые интересы после сделки с США и удалось избежать ненужной эскалации, но в Берлине ожидали больше послаблений.

ЕС удалось защитить ключевые интересы после сделки с США и удалось избежать ненужной эскалации, но в Берлине ожидали больше послаблений.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя недавнюю сделку США и ЕС.

"Я, безусловно, рассчитывал на дальнейшие послабления в трансатлантической торговле", — отметил политик.

Он подчеркнул, что "от стабильных и предсказуемых торговых отношений с взаимным доступом к рынкам выигрывают все по обе стороны Атлантики, как компании, так и потребители".