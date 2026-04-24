Мерц предложил "промежуточную интеграцию" Украины в ЕС, что нашло понимание у лидеров Евросоюза

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил ускорить сближение Украины с Евросоюзом через поэтапную интеграцию в институты ЕС, не дожидаясь полноценного членства, что получило сдержанно-позитивную реакцию со стороны европейских лидеров.

Как сообщает европейское бюро Report, на национальном брифинге по итогам саммита лидеров ЕС в Никосии, Мерц прямо заявил, что "немедленное вступление Украины в Европейский союз, конечно, невозможно", но выступил за запуск новой стратегии сближения.

"Я предложил начать процесс поэтапного приближения Украины к ЕС с промежуточными шагами, которые в итоге приведут к полноправному членству", - отметил он.

Среди конкретных мер он назвал возможность участия Украины в работе европейских институтов без права голоса и постепенное включение в отдельные сферы ЕС - в зависимости от прогресса реформ.

"Важно ускорить переговоры о вступлении - как мост к будущему полноправному членству", - заявил канцлер ФРГ.

По словам Мерца, его инициатива получила большую поддержку среди коллег, хотя ключевые разногласия остаются, прежде всего вокруг глубины доступа Украины к единому рынку.

Реакция ЕС: поддержка без сроков

Председатель Европейского совета Антониу Кошта фактически подтвердил общий подход ЕС, выступив за ускорение переговоров, но без обозначения "искусственных сроков".

"Это долгий и очень сложный процесс. Мы не можем устанавливать искусственные сроки - ни три месяца, ни десять лет", - сказал он на итоговой пресс-конференции саммита, проводимой совместно с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

Кошта подчеркнул, что даже в условиях войны Украина демонстрирует впечатляющий прогресс в реформах, однако процесс расширения строго основан на критериях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поддержала логику двустороннего контракта: "Если страна-кандидат выполняет реформы, она должна продвигаться вперед - это обязательство с обеих сторон".

Она отдельно отметила, что последние реформы Киева уже позволили разблокировать европейское финансирование.

После ожидаемого снятия вето со стороны Венгрии на открытие переговоров для евроинтеграции Украины, лидеры блока стараются найти баланс между желанием видеть Украину в ЕС и сохранением жестких процедур вступления, применяемых также к странам Западных Балкан.