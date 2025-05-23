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Мерц попросил Си Цзиньпина поддержать усилия по перемирию в Украине

Мерц попросил Си Цзиньпина поддержать усилия по перемирию в Украине Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, во время которого попросил поддержать усилия по скорейшему установлению режима прекращения огня в Украине.
Другие страны
23 мая 2025 г. 14:52
Мерц попросил Си Цзиньпина поддержать усилия по перемирию в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, во время которого попросил поддержать усилия по скорейшему установлению режима прекращения огня в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в Берлине сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

"Оба [лидера] обменялись мнениями по международным и региональным вопросам", - сообщил он, отметив, что обсуждался и конфликт в Украине. "Канцлер проинформировал о совместных усилиях Европы и США по достижению скорейшего перемирия. Он призвал поддержать эти усилия", - сказал Корнелиус.

По его словам, Мерц и Си Цзиньпин подчеркнули готовность совместно работать над преодолением глобальных вызовов и подчеркнули значение экономических отношений между ФРГ и Китаем. При этом Мерц указал на важность честной конкуренции. "Канцлер и председатель КНР договорились в скором времени продолжить прямой диалог с целью дальнейшего развития германо-китайского сотрудничества", - подытожил представитель кабмина ФРГ.

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Версия на английском языке Germany's Merz asks China's Xi to support Ukraine ceasefire efforts
Версия на азербайджанском языке Almaniya kansleri Si Cinpindən Ukraynada atəşkəs səylərinə dəstək istəyib

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