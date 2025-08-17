О нас

Мерц отправится в США для участия во встрече Трампа с Зеленским

Мерц отправится в США для участия во встрече Трампа с Зеленским Канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с другими европейскими лидерами 18 августа отправится в Вашингтон для участия во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
Другие страны
17 августа 2025 г. 14:42
Мерц отправится в США для участия во встрече Трампа с Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с другими европейскими лидерами 18 августа отправится в Вашингтон для участия во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

"Поездка предназначена для обмена информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске", - отметил он.

При этом Корнелиус указал, что Мерц обсудит с главами государств и правительств ход переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта и подчеркнет заинтересованность Германии в скорейшем заключении мирного соглашения.

На переговорах в Вашингтоне, по словам представителя кабмина ФРГ, будут рассмотрены среди прочего гарантии безопасности, территориальные вопросы и дальнейшая поддержка Украины.

"Это включает сохранение санкционного давления", - заключил Корнелиус

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Almaniya kansleri Avropa liderləri ilə birlikdə Vaşinqtona səfər edəcək

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
Трое погибли, еще столько же пострадали в ДТП в Дагестане
Трое погибли, еще столько же пострадали в ДТП в Дагестане
10 августа 2025 г. 19:54
МИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
ФотоМИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
11 августа 2025 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi