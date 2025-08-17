Мерц отправится в США для участия во встрече Трампа с Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с другими европейскими лидерами 18 августа отправится в Вашингтон для участия во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

"Поездка предназначена для обмена информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске", - отметил он.

При этом Корнелиус указал, что Мерц обсудит с главами государств и правительств ход переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта и подчеркнет заинтересованность Германии в скорейшем заключении мирного соглашения.

На переговорах в Вашингтоне, по словам представителя кабмина ФРГ, будут рассмотрены среди прочего гарантии безопасности, территориальные вопросы и дальнейшая поддержка Украины.

"Это включает сохранение санкционного давления", - заключил Корнелиус