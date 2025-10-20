Мерц объявил АдГ главным соперником христианских демократов на выборах

Канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц признал, что "Альтернатива для Германии" (АдГ), вероятно, будет главным соперником его партии на предстоящих выборах.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об это он заявил журналистам в Берлине после заседания президиума ХДС.

"Я могу каждому лишь посоветовать серьезно относиться к тому, что мы кого-то называем главным соперником. В таком случае мы в действительности будем бороться с ним", - заявил он.

Мерц выразил желание победить на выборах в земельные парламенты (ландтаги) в 2026 году, которые пройдут в Баден-Вюртемберге, Мекленбурге - Передней Померании, Рейнланд-Пфальце, Саксонии-Анхальте, а также в Палату депутатов Берлина.

"Если мы вместе будем успешно править [на федеральном уровне], то больше не нужна будет так называемая альтернатива для Германии", - заявил он. Глава ХДС добавил, что его партия не имеет ничего общего с АдГ.