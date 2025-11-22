Мерц обсудил с Трампом важность участия Европы в урегулировании в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил важность участия Европы в процессах по завершению российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом глава правительства ФРГ сообщил на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.

"В зависимости от того, каким будет исход (войны - ред.), это будет иметь последствия для безопасности Европы", - цитирует Мерца телеканал NTV.

"Если Украина проиграет в этой войне, это окажет влияние на всю европейскую политику, на весь европейский континент. Вот почему мы настолько активны в этом вопросе", - сказал он. По его словам, если есть шанс достигнуть мира, то это тоже немаловажно для европейского континента. "Я донес до него эту позицию", - добавил Мерц.

При этом канцлер заявил, что для Украины требуются другие гарантии безопасности, другие договоренности, нежели те, которые были закреплены в Будапештском меморандуме. "Мы, европейцы, немцы, готовы участвовать в этом процессе. На мой взгляд, в настоящий момент есть шанс завершить эту войну, но мы пока довольно далеки от общего хорошего результата", - считает канцлер.

Ранее лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов мирного плана США и необходимости его доработки.