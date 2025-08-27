    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    Другие страны
    • 27 августа, 2025
    • 21:48
    Мерц: Капитуляция Украины даст РФ время для следующей войны

    Германия не хочет, чтобы мир между Украиной и Россией был достигнут на любых условиях. Капитуляция Украины даст Москве время на подготовку к еще одной войне.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с лидерами Франции, Польши и Молдовы.

    Мерц подчеркнул, что российско-украинская война должна закончиться, но "не любой ценой".

    "Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция лишь даст России время, и (президент РФ Владимир - ред.) Путин использует это время для подготовки к следующей войне", - добавил он.

