Мерц: Капитуляция Украины даст РФ время для следующей войны

Германия не хочет, чтобы мир между Украиной и Россией был достигнут на любых условиях. Капитуляция Украины даст Москве время на подготовку к еще одной войне.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с лидерами Франции, Польши и Молдовы.

Мерц подчеркнул, что российско-украинская война должна закончиться, но "не любой ценой".

"Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция лишь даст России время, и (президент РФ Владимир - ред.) Путин использует это время для подготовки к следующей войне", - добавил он.