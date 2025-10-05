Мерц и Трамп обсудили использование активов России для помощи Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого рассказал ему об идее по использованию замороженных российских активов для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как передает Report, об этом заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
По его словам, беседа была посвящена российско-украинской войне.
"Канцлер ФРГ сообщил об инициативе по использованию замороженных активов РФ для поддержки украинских вооруженных сил", - заявил Корнелиус.
Представитель кабмина ФРГ добавил, что лидеры договорились продолжать совместную работу для скорейшего завершения войны.
