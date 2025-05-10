Мерц готов встретиться с Путиным, если это поможет остановить войну в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, в том случае, если встреча поможет положить конец войне в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, в том случае, если встреча поможет положить конец войне в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Если возникнет необходимость, если это помогло бы положить конец этой войне, я готов на многое", - сказал он.

По словам Мерца, прежде всего необходимо сконцентрироваться на прекращении огня в Украине.

"Мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели - прекращения огня - уже по итогам этих выходных", - добавил канцлер.