Мерц готов встретиться с Путиным, если это поможет остановить войну в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, в том случае, если встреча поможет положить конец войне в Украине.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Если возникнет необходимость, если это помогло бы положить конец этой войне, я готов на многое", - сказал он.
По словам Мерца, прежде всего необходимо сконцентрироваться на прекращении огня в Украине.
"Мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели - прекращения огня - уже по итогам этих выходных", - добавил канцлер.