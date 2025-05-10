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Мерц готов встретиться с Путиным, если это поможет остановить войну в Украине

Мерц готов встретиться с Путиным, если это поможет остановить войну в Украине Канцлер Германии Фридрих Мерц готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, в том случае, если встреча поможет положить конец войне в Украине.
Другие страны
10 мая 2025 г. 15:11
Мерц готов встретиться с Путиным, если это поможет остановить войну в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, в том случае, если встреча поможет положить конец войне в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Если возникнет необходимость, если это помогло бы положить конец этой войне, я готов на многое", - сказал он.

По словам Мерца, прежде всего необходимо сконцентрироваться на прекращении огня в Украине.

"Мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели - прекращения огня - уже по итогам этих выходных", - добавил канцлер.

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Версия на азербайджанском языке Merts Putinlə mümkün görüşünün şərtini açıqlayıb

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