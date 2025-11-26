Мерц: Германия увеличит в 2026 году помощь Украине до 11,5 млрд евро

Германия в 2026 году планирует направить 11,5 млрд евро на поддержку Украины.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время выступления в Берлине на дебатах по бюджету страны на следующий год.

По его словам, сохранение мира в Европе является одним из ключевых приоритетов германского правительства. Он отметил необходимость прекращения войны в Украине, но не на условиях, которые были бы равносильны капитуляции.

Мерц также подчеркнул важность единства между европейскими странами и США, заявив, что "без согласия Украины и без согласия Европы не будет никакой основы для подлинного, прочного мира в Украине".

Канцлер также приветствовал инициативы президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта, однако отметил, что европейские дела могут быть решены только по соглашению с Европой, поскольку Европа является "суверенным игроком со своими собственными интересами и ценностями".

Он подчеркнул, что Россия могла бы закончить войну за считанные минуты, если бы действительно этого хотела.

По его словам, Берлин будет поддерживать Украину "так долго, как это возможно", а также рассматривает возможность использования замороженных российских активов в целях помощи Киеву.

В 2025 году Германия планирует оказать Украине финансовую помощь на сумму около 9 млрд евро.