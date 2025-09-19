Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 00:39
    Мерц: ФРГ не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

    Правительство ФРГ не согласно с оценкой, согласно которой действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом.

    Как передает Report, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в Мадриде на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

    "Мы не соглашаемся друг с другом касательно описания этих действий как геноцида", - сказал канцлер, отвечая на вопросы журналистов. "Мы разделяем оценку, что это (действия Израиля - ред.) несоразмерно", - добавил он.

    По мнению Мерца, израильское правительство "таким путем не достигнет своих целей", а именно, уничтожения ХАМАС. "Мы находимся на стороне Израиля, но это не означает, что мы разделяем любое решение израильского правительства", - подчеркнул канцлер.

    Мерц также снова заявил, что "для правительства ФРГ признание палестинской государственности в настоящий момент не является предметом обсуждения". "Мы по-прежнему считаем такое признание последним, а не первым шагом на пути к решению проблемы на основе создания двух государств", - сказал он. Канцлер признал, что позиция Берлина связана в том числе с историей Германии. "Одно также ясно: критика израильского правительства должна быть возможна, но мы никогда не должны допускать, чтобы она использовалась для разжигания ненависти к евреям", - заявил он.

    Merts: Almaniya İsrailin Qəzza zolağındakı hərəkətlərini soyqırımı hesab etmir

