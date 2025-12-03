Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Мерц: ФРГ инвестирует €35 млрд в создание архитектуры космической безопасности

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 23:57
    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство в течение нескольких лет инвестирует €35 млрд в создание архитектуры космической безопасности.

    Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции в ходе посещения компании Berlin Space Technologies.

    "В течение следующих нескольких лет правительство ФРГ инвестирует в общей сложности €35 млрд в создание архитектуры космической безопасности. Речь идет не только об обороне, но и об инновациях и нашем опыте в этих технологиях", - заявил Мерц.

    При этом он подчеркнул, что в стране функционирует Министерство научных исследований, технологий и космоса. "У нас есть это министерство, и мы также наладили контакты с отраслями промышленности, секторами и отдельными компаниями. Кроме того, мы будем инвестировать в будущие технологии космических полетов, используя государственные средства", - констатировал канцлер ФРГ.

    Он также упомянул конференцию Совета министров Европейского космического агентства, прошедшую в конце ноября в Бремене. "В настоящее время на следующий этап выделено более €5 млрд на проекты, и это свидетельствует о том, что мы крайне серьезно относимся к этой программе и рассматриваем наши возможности в области безопасности и обороны в таком масштабе", - резюмировал Мерц.

    Фридрих Мерц Германия
    Merts: Almaniya kosmik təhlükəsizlik arxitekturasına 35 milyard avro investisiya qoyacaq
