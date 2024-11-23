Мэр Варшавы стал кандидатом в президенты Польши от "Гражданской платформы"

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский победил на внутрипартийных выборах и, таким образом, добился выдвижения кандидатом в президенты Польши от правящей коалиции во главе с партией "Гражданская платформа".

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский победил на внутрипартийных выборах и, таким образом, добился выдвижения кандидатом в президенты Польши от правящей коалиции во главе с партией "Гражданская платформа".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в субботу Politico.

Тшасковский на голосовании получил 74,75% голосов, а его соперник, глава МИД Радослав Сикорский, - 25,25%. Внутрипартийные выборы, как сообщалось, состоялись в пятницу, а результаты объявлены в субботу.

Ожидается, что в воскресенье своего кандидата в президенты объявит основная оппозиционная правая партия "Закон и справедливость".

Президентские выборы в Польше намечены на май 2025 года.

Тшасковский в конце 2017 года был выдвинут партиями "Гражданская платформа" и "Современная" кандидатом в градоначальники Варшавы на местных выборах 2018 года. Тогда он одержал победу, а в 2024 году победил во второй раз на выборах главы польской столицы с большим отрывом от конкурентов. Для Тшасковского это вторая попытка участия в выборах президента Польши. В первый раз в 2020 году во втором туре выборов он проиграл нынешнему президенту страны Анджею Дуде.