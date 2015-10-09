​Мэр Рима ушел в отставку после скандала с растратами

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Мэр Рима Игнацио Марино подал в отставку со своего поста из-за скандала, связанного с растратами.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, скандал был связан с тем, что свои траты экс-мэр покрывал с помощью кредитной карты муниципалитета вместо своей личной.

Он был согласен выплатить все €20 тыс., которые взял с карты.

Тем не менее, решение об отставке было принято, так как отношение к Марино в обществе было негативным. «Я увольняюсь», — говорится в обращении. В нем от лица Марино отмечается, что он принял это решение только ради интересов города.

Ранее сообщалось, что протестующие в Риме требуют отставки мэра Игнацио Марино в связи с его неспособностью ликвидировать коррупцию в столице.