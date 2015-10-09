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    ​Мэр Рима ушел в отставку после скандала с растратами

    Марино свои траты покрывал с помощью кредитной карты муниципалитета

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Мэр Рима Игнацио Марино подал в отставку со своего поста из-за скандала, связанного с растратами.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, скандал был связан с тем, что свои траты экс-мэр покрывал с помощью кредитной карты муниципалитета вместо своей личной.

    Он был согласен выплатить все €20 тыс., которые взял с карты.

    Тем не менее, решение об отставке было принято, так как отношение к Марино в обществе было негативным. «Я увольняюсь», — говорится в обращении. В нем от лица Марино отмечается, что он принял это решение только ради интересов города.

    Ранее сообщалось, что протестующие в Риме требуют отставки мэра Игнацио Марино в связи с его неспособностью ликвидировать коррупцию в столице.

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