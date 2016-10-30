Мэр Рима объявила о закрытии школ из-за землетрясения

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Мэр Рима Вирджиния Раджи объявила о закрытии в понедельник столичных школ после землетрясения, произошедшего в центре Италии.

Как передает Report, об этом градоначальник написала на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"Римская администрация намерена закрыть школы в понедельник для проведения детальной технической проверки всех зданий учебных заведений на предмет получения повреждений вследствие землетрясения", - написала Раджи.

Ранее сообщалось, что некоторые постройки, в том числе исторические, из-за удара стихии получили повреждения. Власти временно закрывали столичный метрополитен, хотя позднее движение поездов было возобновлено.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в воскресенье в 07:40 по местному времени (09:40 мск) в центральной части Италии в районе, уже затронутом стихией 24 августа и 26 октября.