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    Мэр Рима объявила о закрытии школ из-за землетрясения

    Ранее власти временно закрывали столичный метрополитен

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Мэр Рима Вирджиния Раджи объявила о закрытии в понедельник столичных школ после землетрясения, произошедшего в центре Италии.

    Как передает Report, об этом градоначальник написала на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

    "Римская администрация намерена закрыть школы в понедельник для проведения детальной технической проверки всех зданий учебных заведений на предмет получения повреждений вследствие землетрясения", - написала Раджи.

    Ранее сообщалось, что некоторые постройки, в том числе исторические, из-за удара стихии получили повреждения. Власти временно закрывали столичный метрополитен, хотя позднее движение поездов было возобновлено.

    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в воскресенье в 07:40 по местному времени (09:40 мск) в центральной части Италии в районе, уже затронутом стихией 24 августа и 26 октября.

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