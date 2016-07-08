 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мэр: При стрельбе в Далласе пострадали 12 полицейских и двое гражданских лиц

    В настоящий момент трое подозреваемых в стрельбе находятся под стражей, четвертый - покончил жизнь самоубийством

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ При стрельбе в Далласе 12 полицейских и двое гражданских получили ранения. Как сообщает Report cо ссылкой на CBS News, об этом заявил мэр Далласа Майк Ролингс.

    Пятеро полицейских скончались от полученных ранений.

    В настоящий момент трое подозреваемых в стрельбе находятся под стражей. Четвертый покончил жизнь самоубийством в ходе перестрелки с полицией.

    Стрельба произошла во время протестной акции против убийств полицейскими темнокожих.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi