Мэр: При стрельбе в Далласе пострадали 12 полицейских и двое гражданских лиц

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ При стрельбе в Далласе 12 полицейских и двое гражданских получили ранения. Как сообщает Report cо ссылкой на CBS News, об этом заявил мэр Далласа Майк Ролингс.

Пятеро полицейских скончались от полученных ранений.

В настоящий момент трое подозреваемых в стрельбе находятся под стражей. Четвертый покончил жизнь самоубийством в ходе перестрелки с полицией.

Стрельба произошла во время протестной акции против убийств полицейскими темнокожих.