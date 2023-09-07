Мэр Нью-Йорка: Наплыв нелегалов может уничтожить город

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что наплыв мигрантов в город может привести к разрушению кварталов, а также дальнейшему истощению ресурсов.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что наплыв мигрантов в город может привести к разрушению кварталов, а также дальнейшему истощению ресурсов.

Как передает Report со ссылкой на Politico, он выразил сожаление по поводу финансовых последствия для города после размещения 100 тыс. мигрантов за последний год.

"Эта проблема разрушит Нью-Йорк и повлияет на всех нас. Я говорил об этом в прошлом году, когда у нас было 15 тыс. (мигрантов), и говорю об этом сейчас, когда их уже 110 тыс. Город, который мы знали, мы собираемся потерять", - подчеркнул Адамс.