О нас

Мэр Нью-Йорка: Наплыв нелегалов может уничтожить город

Мэр Нью-Йорка: Наплыв нелегалов может уничтожить город Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что наплыв мигрантов в город может привести к разрушению кварталов, а также дальнейшему истощению ресурсов.
Другие страны
7 сентября 2023 г. 21:15
Мэр Нью-Йорка: Наплыв нелегалов может уничтожить город

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что наплыв мигрантов в город может привести к разрушению кварталов, а также дальнейшему истощению ресурсов.

Как передает Report со ссылкой на Politico, он выразил сожаление по поводу финансовых последствия для города после размещения 100 тыс. мигрантов за последний год.

"Эта проблема разрушит Нью-Йорк и повлияет на всех нас. Я говорил об этом в прошлом году, когда у нас было 15 тыс. (мигрантов), и говорю об этом сейчас, когда их уже 110 тыс. Город, который мы знали, мы собираемся потерять", - подчеркнул Адамс.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Госсовет Франции одобрил запрет на ношение в школах абайи
Госсовет Франции одобрил запрет на ношение в школах абайи
7 сентября 2023 г. 20:59
На севере Китая в результате выброса газа в промзоне погибли девять человек
На севере Китая в результате выброса газа в промзоне погибли девять человек
7 сентября 2023 г. 20:25
Экс-премьера Габона Раймона Ндонга Симу назначили главой правительства переходного периода
Экс-премьера Габона Раймона Ндонга Симу назначили главой правительства переходного периода
7 сентября 2023 г. 20:07
В Нигерии оппозиция подает иски в Верховый суд, требуя отмены итогов президентских выборов
В Нигерии оппозиция подает иски в Верховый суд, требуя отмены итогов президентских выборов
7 сентября 2023 г. 19:37
США и Великобритания ввели санкции против 11 россиян из кибергруппы Trickbot
США и Великобритания ввели санкции против 11 россиян из кибергруппы Trickbot
7 сентября 2023 г. 19:21
В ФРГ число заявлений о предоставлении убежища в 2023 году превысило отметку 200 тыс.
В ФРГ число заявлений о предоставлении убежища в 2023 году превысило отметку 200 тыс.
7 сентября 2023 г. 19:09
Экс-посол Швеции в России возглавила дипмиссию в Турции
Экс-посол Швеции в России возглавила дипмиссию в Турции
7 сентября 2023 г. 18:47
В Сомали ликвидировали трех полевых командиров группировки Аш-Шабаб
В Сомали ликвидировали трех полевых командиров группировки "Аш-Шабаб"
7 сентября 2023 г. 18:24
В США 58% опрошенных не одобряют политику Байдена
В США 58% опрошенных не одобряют политику Байдена
7 сентября 2023 г. 17:55
Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с февраля
Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с февраля
7 сентября 2023 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi