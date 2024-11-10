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Мэр Москвы заявил об уничтожении летевших на город 32 дронов

Мэр Москвы заявил об уничтожении летевших на город 32 дронов Силами противовоздушной обороны (ПВО) пресечена атака 32 беспилотников, летевших на Москву.
Другие страны
10 ноября 2024 г. 11:06
Мэр Москвы заявил об уничтожении летевших на город 32 дронов

Силами противовоздушной обороны (ПВО) пресечена атака 32 беспилотников, летевших на Москву.

Как передает Report, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Силами ПВО Минобороны РФ в Раменском городском округе отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он.

Позже мэр Москвы сообщил, что силы ПВО уничтожили еще 28 БПЛА в Раменском городском округе, Домодедово и Коломне.

Ранее в Росавиации сообщили об ограничении работы аэропортов Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов.

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