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    Мэр Лондона потребовал большей автономии после референдума по Brexit

    Садик Хан: Нельзя всерьез говорить о независимости города, как бы эта идея не нравилась

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Мэр Лондона Садик Хан потребовал больше автономии для города после референдума по Brexit, сообщает Report со ссылкой на РБК.

    "От имени всех лондонцев я требую большей автономии для столицы - прямо сейчас, чтобы защитить экономику Лондона от неопределенности", - заявил он, пояснив, что это позволит переждать городу экономическую неопределенность, возникшую после подведения итогов референдума.

    Он подчеркнул, что не может "всерьез говорить о независимости города", как бы ему "ни нравилась идея превращения Лондона в государство". 

    Глава города, выступавший против выхода из ЕС, добивается передачи городу полномочий в налоговой сфере, бизнесе, транспорте, жилье. 

    23 июня в Великобритании состоялся референдум, на котором большинство проголосовавших высказались за выход из ЕС. Лондон был единственным регионом в Англии, где большинство высказались против Brexit. 

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