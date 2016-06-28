Мэр Лондона потребовал большей автономии после референдума по Brexit

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Мэр Лондона Садик Хан потребовал больше автономии для города после референдума по Brexit, сообщает Report со ссылкой на РБК.

"От имени всех лондонцев я требую большей автономии для столицы - прямо сейчас, чтобы защитить экономику Лондона от неопределенности", - заявил он, пояснив, что это позволит переждать городу экономическую неопределенность, возникшую после подведения итогов референдума.

Он подчеркнул, что не может "всерьез говорить о независимости города", как бы ему "ни нравилась идея превращения Лондона в государство".

Глава города, выступавший против выхода из ЕС, добивается передачи городу полномочий в налоговой сфере, бизнесе, транспорте, жилье.

23 июня в Великобритании состоялся референдум, на котором большинство проголосовавших высказались за выход из ЕС. Лондон был единственным регионом в Англии, где большинство высказались против Brexit.