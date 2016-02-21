Мэр Лондона подтвердил, что будет агитировать за выход Великобритании из состава ЕС

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Мэр Лондона Борис Джонсон подтвердил, что будет агитировать за выход Великобритании из состава ЕС. Об этом один из самых влиятельных политиков правящей Консервативной партии заявил в воскресенье, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Я буду выступать в защиту голосования о выходе (из ЕС), потому что я хочу лучшей сделки для людей этой страны, сохранить им деньги и вернуть обратно контроль", - сказал Джонсон, подтверждая появившуюся ранее в британских СМИ информацию о том, что он решил встать в оппозицию лидеру Консервативной партии, премьер-министр Дэвиду Кэмерону. Глава Кабинета министров в субботу объявил, что референдум по поводу членства страны в сообществе пройдет 23 июня и что он сам будет "со всей душой и сердцем" бороться за то, чтобы Лондон не рвал отношения с Брюсселем.