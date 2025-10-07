Мэр Хердекке в Германии госпитализирована после нападения с ножом

На мэра города Хердекке в Германии Ирис Штальцер было совершено нападение с ножом.

Как передает Report, об этом пишет издание Der Spiegel.

Сообщается, что 57-летняя Штальцер находится в критическом состоянии. Политик получила множественые ранения.

Она была избрана в качестве кандидата от Социал-демократической партии, и вскоре после этого произошло нападение.

О личности и мотивах нападавшего пока ничего не известно.

Полиция проводит крупную операцию, подробности которой не разглашаются.