    Мэр Хердекке в Германии госпитализирована после нападения с ножом

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 16:46
    Мэр Хердекке в Германии госпитализирована после нападения с ножом

    На мэра города Хердекке в Германии Ирис Штальцер было совершено нападение с ножом.

    Как передает Report, об этом пишет издание Der Spiegel.

    Сообщается, что 57-летняя Штальцер находится в критическом состоянии. Политик получила множественые ранения.

    Она была избрана в качестве кандидата от Социал-демократической партии, и вскоре после этого произошло нападение.

    О личности и мотивах нападавшего пока ничего не известно.

    Полиция проводит крупную операцию, подробности которой не разглашаются.

    Германия мэр города нападение Хердекке ножевые ранения
    Лента новостей