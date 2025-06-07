Мэр Харькова: За полтора часа в городе прогремело по меньшей мере 40 взрывов

Харьков сейчас переживает мощнейшую атаку за все время полномасштабной войны.

Харьков сейчас переживает мощнейшую атаку за все время полномасштабной войны.

Как сообщает Report, об этом в своем телеграм-канале написал мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, город подвергается массированной атаке "шахедов" и КАБов, зафиксировано попадание в многоэтажку в Основянском районе и пожар, есть пострадавшие.

"В жилом доме в центре города горят квартиры с 6-го по 9-й этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди. Более часа продолжалась массированная комбинированная атака с воздуха на Харьков. Несколько десятков взрывов. Информация о последствиях уточняется".

Терехов отмечает, что за полтора часа в городе прогремело по меньшей мере 40 взрывов. Он также приводит данные о шестерых пострадавших в центре города, в том числе полуторамесячном младенце.