Мэр Харькова: За полтора часа в городе прогремело по меньшей мере 40 взрывов

Харьков сейчас переживает мощнейшую атаку за все время полномасштабной войны.
Как сообщает Report, об этом в своем телеграм-канале написал мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, город подвергается массированной атаке "шахедов" и КАБов, зафиксировано попадание в многоэтажку в Основянском районе и пожар, есть пострадавшие.
"В жилом доме в центре города горят квартиры с 6-го по 9-й этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди. Более часа продолжалась массированная комбинированная атака с воздуха на Харьков. Несколько десятков взрывов. Информация о последствиях уточняется".
Терехов отмечает, что за полтора часа в городе прогремело по меньшей мере 40 взрывов. Он также приводит данные о шестерых пострадавших в центре города, в том числе полуторамесячном младенце.