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Мэр Харькова: За полтора часа в городе прогремело по меньшей мере 40 взрывов

Мэр Харькова: За полтора часа в городе прогремело по меньшей мере 40 взрывов Харьков сейчас переживает мощнейшую атаку за все время полномасштабной войны.
Другие страны
7 июня 2025 г. 05:54
Мэр Харькова: За полтора часа в городе прогремело по меньшей мере 40 взрывов

Харьков сейчас переживает мощнейшую атаку за все время полномасштабной войны.

Как сообщает Report, об этом в своем телеграм-канале написал мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, город подвергается массированной атаке "шахедов" и КАБов, зафиксировано попадание в многоэтажку в Основянском районе и пожар, есть пострадавшие.

"В жилом доме в центре города горят квартиры с 6-го по 9-й этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди. Более часа продолжалась массированная комбинированная атака с воздуха на Харьков. Несколько десятков взрывов. Информация о последствиях уточняется".

Терехов отмечает, что за полтора часа в городе прогремело по меньшей мере 40 взрывов. Он также приводит данные о шестерых пострадавших в центре города, в том числе полуторамесячном младенце.

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