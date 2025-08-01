Мэр Харькова: Ущерб городу от российских атак оценивается в 10 млрд евро

10:36 В результате атак ВС России Харьков столкнулся с огромными разрушениями.

В результате атак ВС России украинский Харьков столкнулся с огромными разрушениями, общий ущерб, нанесенный городу, оценивается в 10 млрд евро.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, ущерб от этих разрушений оценивается примерно в 10 млрд евро: "В нашем городе каждый день происходят взрывы, каждый день случаются разрушения. К сожалению, есть погибшие, раненые. Мы столкнулись с огромными разрушениями. Для восстановления города потребуется еще больше средств. Но никто не сможет вернуть человеческие жизни, здоровье людей, попавших под обстрел, получивших ранения".

Мэр подчеркнул, что обстрелам подвергаются в основном гражданские объекты. Ссылаясь на статистику, он сообщил, что за 3 года в Харькове разрушено или повреждено более 12 тыс. гражданских объектов.

"Из них 9,5 тыс. - это только жилые дома, 160 тыс. жителей Харькова лишились своих домов", - добавил Терехов.