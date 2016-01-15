​Мэр баварского города отправил автобус с сирийскими беженцами прямиком к Меркель

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Администрация города Ландсхута, расположенного в Баварии, отправила автобус с сирийскими беженцами к резиденции канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине в знак протеста против проводимой ею миграционной политики.

Как передает Report, сайт газеты Daily Mail сообщил, что еще в октябре прошлого года в ходе телефонного разговора с Меркель глава городской администрации Пэтер Драйер говорил о том, что Германия не в силах справиться с потоком мигрантов.

Тогда же он предупредил Меркель: "Его округ примет 1,8 тыс. человек. Если мигрантов будет больше, они прямиком отправятся к ней в Берлин".

Германский телевизионный канал N-Tv сообщает, что беженцы, отправившиеся в семичасовую поездку из Ландсхута в Берлин, не знали, что власти города используют их для выражения своего недовольства политикой Меркель. Они были уверены, что поезда организована для того, чтобы дать им возможность навестить друзей и родственников в Берлине.

При этом пресс-служба мэрии Ландсхута утверждает, что все беженцы отправились в Берлин добровольно.