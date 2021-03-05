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Мэр аргентинского города объяснил, почему прививался от коронавируса с портретом Путина

Мэр аргентинского города объяснил, почему прививался от коронавируса с портретом Путина Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини рассказал, что проходить вакцинацию от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках было способом выразить признательность за спасение жизней аргентинцев
Другие страны
5 марта 2021 г. 08:39
Мэр аргентинского города объяснил, почему прививался от коронавируса с портретом Путина

Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини рассказал, что проходить вакцинацию от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках было способом выразить признательность за спасение жизней аргентинцев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, мэр отметил, что таким образом хотел поблагодарить российского лидера за то, что тот "сделал для Аргентины".

"Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения", — сказал Гаспарини.

Накануне стало известно, что глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес сделал прививку от COVID-19 с портретом Путина в руках.

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Версия на азербайджанском языке Argentinalı merin Putinin portreti ilə peyvənd olunması səbəbi məlum oldu

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