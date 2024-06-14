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Мелони заявила о достижении странами G7 соглашения по применению замороженных активов РФ

Мелони заявила о достижении странами G7 соглашения по применению замороженных активов РФ Лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов РФ для Украины.
Другие страны
14 июня 2024 г. 00:50
Мелони заявила о достижении странами G7 соглашения по применению замороженных активов РФ

Лидеры Группы семи (G7) на саммите в Италии достигли политического соглашения по вопросу использования активов РФ для Украины.

Как передает Report, об этом заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони по итогам первого дня работы саммита.

Она пояснила, что речь идет не о конфискации, а об использовании доходов от инвестированных замороженных российских активов под гарантии кредитования Киева.

"Мы достигли политического соглашения об оказании финансовой поддержки Украине в размере $50 млрд до конца года через систему займов. Это не конфискация, а использование накопленных процентов", - сказала Мелони.

Она уточнила, что теперь должна быть в краткие сроки определена схема использования активов "с технической точки зрения" с учетом решений, уже принятых ЕС по этому вопросу.

Напомним, что Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала войны в Украине.

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