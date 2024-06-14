Мелони заявила о достижении странами G7 соглашения по применению замороженных активов РФ

Лидеры Группы семи (G7) на саммите в Италии достигли политического соглашения по вопросу использования активов РФ для Украины.
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Она пояснила, что речь идет не о конфискации, а об использовании доходов от инвестированных замороженных российских активов под гарантии кредитования Киева.
"Мы достигли политического соглашения об оказании финансовой поддержки Украине в размере $50 млрд до конца года через систему займов. Это не конфискация, а использование накопленных процентов", - сказала Мелони.
Она уточнила, что теперь должна быть в краткие сроки определена схема использования активов "с технической точки зрения" с учетом решений, уже принятых ЕС по этому вопросу.
Напомним, что Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала войны в Украине.