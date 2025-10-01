Мелони: Необходимы хладнокровие и ответственность перед лицом геополитических кризисов

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Усиление провокаций со стороны России преследует две цели: помешать европейским странам отправлять дополнительные системы ПВО в Украину и отвлечь внимание от провала анонсированного Москвой летнего наступления.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони журналистам в Копенгагене.

    "Мы находимся в условиях продолжающихся провокаций, которые всем известны", – заявила она, призвав к взвешенному подходу.

    По ее мнению, не следует отвечать на эти провокации, однако нужно быть готовыми.

    "Важно помнить, что границы альянса довольно протяженные. Если мы допустим ошибку, сосредоточившись только на восточном фланге и забыв, например, о южном, мы рискуем не достичь решительных результатов",- сказала итальянский премьер.

    Касаясь ближневосточной проблематики, Мелони подчеркнула важность европейской поддержки предложенного президентом США Дональдом Трампом мирного плана по Газе, который получил "широкое одобрение от арабских и европейских стран, в частности Индии".

