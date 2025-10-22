Мелони: Италия будет обучать сотрудников для будущей администрации сектора Газа

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 16:51
    Италия будет обучать сотрудников для будущей администрации сектора Газа, однако официальный Рим сможет признать палестинское государство только после полного разоружения ХАМАС.

    Как передает Report со ссылкой на издание La Reppublica, об этом в парламенте заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    "С точки зрения безопасности, мы готовы принять участие в возможной международной стабилизационной миссии и продолжить поддержку Палестинской национальной администрации в обучении ее полицейских сил и укреплении их оперативных возможностей", - сказала она.

