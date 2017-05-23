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    Меланья Трамп оттолкнула руку мужа на красной дорожке в Тель-Авиве - ВИДЕО

    Президент США попытался взять супругу за руку и довольно долго тянул ладонь в ее сторону© FREE NEWS channel TV

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Первая леди США Меланья Трамп отказалась подать руку своему мужу, когда шла рядом с ним по красной ковровой дорожке в Тель-Авиве.

    Как передает Report, инцидент произошел сразу после того, как президентская чета вышла из самолета.

    Президент США попытался взять супругу за руку и довольно долго тянул ладонь в ее сторону. Однако Меланья оттолкнула руку мужа. Момент попал в объективы видеокамер.

    На кадрах видео также видно, что, проходя по красной дорожке, Меланья все время держится на некотором расстоянии от Трампа.

    О непростых отношениях между Дональдом и Меланьей Трамп говорят уже давно. В последнее время даже появились предположения, что супруги находятся на грани развода.

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