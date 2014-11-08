Мексика: задержанные признались в убийстве 43 студентов

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/В Мексике подозреваемые, задержанные по делу о пропаже студентов в городе Игуала, признались в убийстве более 40 молодых людей, сообщил генеральный прокурор страны Хесус Мурильо Карам.

Как передает Report ссылкой на Би-би-си, подозреваемые, являющиеся членами наркокартеля "Геррерос Унидос", сознались, что они убили студентов, а затем сожгли их тела.

Генеральный прокурор показал журналистам видеозапись признания арестованных, на которой они рассказывают, что погрузили студентов в самосвалы и отвезли на мусорный полигон в Кокуле, под Игуалой.

Около 15 студентов к моменту прибытия уже были мертвы, остальных преступники расстреляли на свалке. По словам Мурильо, после этого похитители обложили трупы дровами, покрышками и пластиком, облили бензином и подожгли, устроив настоящий ад - пожар продолжался 14 часов, с полуночи до 2 часов следующего дня.

Когда похитители наконец потушили огонь, они измельчили останки убитых, разложили их по мешкам и выбросили в реку.

Власти Мексики еще не получили результаты экспертизы останков погибших. По словам Мурильо, из-за высокой степени деградации, вызванной сожжением, будет крайне трудно извлечь ДНК, которая позволит идентифицировать останки.

43 студента, активно принимавших участие в акциях протеста, пропали 26 сентября после столкновений с полицией в городе Игуала в штате Герреро. Тогда очевидцы сообщили, что многих участников демонстрации увезла полиция. В результате столкновений были убиты шесть человек, 17 получили ранения, 57 человек пропали без вести, 14 из них позже вернулись домой.

По версии властей, студентов похитила полиция, позже передав главарям местных банд. Давшие показания полицейские утверждают, что нападение на студентов "заказал" мэр города, которому не нравилась их протестная активность.

Мэр Игуалы пытался скрыться от следствия, но во вторник был задержан в пригороде Мехико. По версии следствия, местные власти и полиция связаны с бандами, действующими в штате Герреро.