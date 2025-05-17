Мексика приостановила импорт птицы из Бразилии из-за вспышки птичьего гриппа

Мексика временно приостанавливает импорт птицеводческих продуктов из Бразилии в связи с подтвержденной вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа (штамм H5N1) на территории южноамериканской страны.

Мексика временно приостанавливает импорт птицеводческих продуктов из Бразилии в связи с подтвержденной вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа (штамм H5N1) на территории южноамериканской страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило мексиканское министерство сельского хозяйства.

"С целью защиты национального птицеводства Мексика временно приостанавливает импорт куриного мяса, инкубационного яйца и живой птицы, а также других птицеводческих продуктов, поступающих из Бразилии", - сказано в сообщении на сайте министерства.

Как уточнили в ведомстве, уведомление о вспышке птичьего гриппа поступило от министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии в Национальную службу по санитарной безопасности, качеству и безопасности агропищевой продукции Мексики (Senasica). Решение ограничить ввоз было принято в целях защиты национального птицеводства и недопущения заноса вируса на территорию страны.

Под запрет попали поставки мяса птицы, инкубационного и специального патоген-свободного яйца (SPF), цыплят до трех суток, субпродуктов для потребления, сырья для производства кормов для домашних животных, а также певчих, декоративных и хищных птиц.

В субботу, по информации правительства Бразилии, ввоз бразильской курятины на 60 дней ограничил Китай.

Вспышка вируса была зафиксирована 15 мая на одной из птицефабрик в штате Риу-Гранди-ду-Сул - это первый случай заболевания в коммерческом секторе Бразилии. Бразильские власти приступили к реализации мер по локализации и ликвидации очага инфекции и поддерживают связь с ключевыми торговыми партнерами.