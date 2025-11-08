Мексика опровергла сообщения о покушении спецслужб Ирана на посла Израиля

Министерство иностранных дел и Министерство безопасности и защиты граждан Мексики заявили, что не располагают какими-либо данными о предполагаемом покушении на посла Израиля в стране.

Как передает Report, об этом говорится в совместном коммюнике ведомств.

"Министерство иностранных дел и министерство безопасности и защиты граждан не имеют каких-либо сведений о якобы совершенном покушении на посла Израиля в Мексике", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что МИД готов поддерживать постоянное и открытое взаимодействие со всеми дипломатическими представительствами, аккредитованными в стране. Министерство безопасности, в свою очередь, подчеркнуло, что продолжит уважительное и скоординированное сотрудничество со всеми заинтересованными структурами безопасности, действуя строго в рамках национального суверенитета.