    Мексика опровергла сообщения о покушении спецслужб Ирана на посла Израиля

    08 ноября, 2025
    • 05:21
    Мексика опровергла сообщения о покушении спецслужб Ирана на посла Израиля

    Министерство иностранных дел и Министерство безопасности и защиты граждан Мексики заявили, что не располагают какими-либо данными о предполагаемом покушении на посла Израиля в стране.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном коммюнике ведомств.

    "Министерство иностранных дел и министерство безопасности и защиты граждан не имеют каких-либо сведений о якобы совершенном покушении на посла Израиля в Мексике", - отмечается в документе.

    В нем подчеркивается, что МИД готов поддерживать постоянное и открытое взаимодействие со всеми дипломатическими представительствами, аккредитованными в стране. Министерство безопасности, в свою очередь, подчеркнуло, что продолжит уважительное и скоординированное сотрудничество со всеми заинтересованными структурами безопасности, действуя строго в рамках национального суверенитета.

    Meksika İran kəşfiyyatının İsrail səfirinə qarşı sui-qəsd cəhdi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib

    Лента новостей