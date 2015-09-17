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    Мексика: опознаны останки пропавшего в 2014 студента

    Сожженные останки молодого человека были обнаружены на свалке города Игуала

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Власти Мексики сообщили, что австрийские эксперты смогли установить личность еще одного студента из 43 пропавших осенью прошлого года передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Сожженные останки молодого человека были обнаружены на свалке города Игуала в штате Герреро.

    Студенты пропали после демонстрации против реформы образования. Как считают власти, впоследствии студенты были убиты, а их тела сожжены.

    По версии следствия, коррумпированные полицейские передали молодых людей бандитам, которые и убили их.

    Ранее в ходе расследования было арестовано несколько десятков полицейских.

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