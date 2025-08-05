Мексика не готова обсуждать ввод ВС США для борьбы с наркокартелями

Правительство Мексики не готово обсуждать ввод американских войск для борьбы с наркокартелями, если Вашингтон вновь выступит с таким предложением.

Правительство Мексики не готово обсуждать ввод американских войск для борьбы с наркокартелями, если Вашингтон вновь выступит с таким предложением.

Как передает Report, об этом заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум.

"Как я уже рассказывала, президент США Дональд Трамп действительно в одном из телефонных разговоров предложил ввести американские войска, я ему сказала "нет", что это не обсуждается, и он понял. Они могут снова настаивать, но эта тема не обсуждается", - сказала она на пресс-конференции.

Шейнбаум отметила, что есть "другие формы сотрудничества". "Они могут предоставить нам информацию. Или же есть информация, которую можем предоставить им мы в рамках сотрудничества без подчинения и на основе уважения суверенитета наших стран", - добавила она.