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Мексика не готова обсуждать ввод ВС США для борьбы с наркокартелями

Мексика не готова обсуждать ввод ВС США для борьбы с наркокартелями Правительство Мексики не готово обсуждать ввод американских войск для борьбы с наркокартелями, если Вашингтон вновь выступит с таким предложением.
Другие страны
5 августа 2025 г. 22:44
Мексика не готова обсуждать ввод ВС США для борьбы с наркокартелями

Правительство Мексики не готово обсуждать ввод американских войск для борьбы с наркокартелями, если Вашингтон вновь выступит с таким предложением.

Как передает Report, об этом заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум.

"Как я уже рассказывала, президент США Дональд Трамп действительно в одном из телефонных разговоров предложил ввести американские войска, я ему сказала "нет", что это не обсуждается, и он понял. Они могут снова настаивать, но эта тема не обсуждается", - сказала она на пресс-конференции.

Шейнбаум отметила, что есть "другие формы сотрудничества". "Они могут предоставить нам информацию. Или же есть информация, которую можем предоставить им мы в рамках сотрудничества без подчинения и на основе уважения суверенитета наших стран", - добавила она.

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