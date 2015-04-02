Мексика будет сокращать расходы в 2016 году из-за цен на нефть

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Мексика осуществит в 2016 году на 135 млрд. песо (примерно 9 млрд. долларов) меньше бюджетных расходов, чем было заранее запланировано, сообщило министерство финансов латиноамериканской страны.

Это связано с падением нефтяных цен, при которых в среднем баррель мексиканской смеси будет стоить, по прогнозу, 55 долларов. Также снижен и прогноз роста ВВП с 4,9% до 3,3-4,3%, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Общая сумма нефтяных доходов Мексики в 2016 году составит всего 950,31 млрд. песо (примерно 63,5 млрд. долларов), что на 23% ниже уровня текущего года. "В 2016 году, в отличие от 2015 года, эта разница не может быть ничем покрыта", — говорится в докладе ведомства.

В конце января 2015 года власти Мексики сократили расходы в текущем бюджете на 124,3 млрд. песо (примерно 8,3 млрд. долларов). По словам министра финансов Луиса Видегарая, данная сумма составит примерно 0,7% ВВП страны, причем 65% сокращения придутся на текущие расходы и 35% — на инвестиции.