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    Мэй: Свободное передвижение граждан между Великобританией и ЕС прекратится после Brexit

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Свободное передвижение граждан между Великобританией и Евросоюзом будет прекращено после Brexit. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу в Лондоне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, излагая свое видение будущего экономического сотрудничества с Евросоюзом после Brexit.

    "Мы дали ясно понять, что с выходом из ЕС свободное передвижение граждан прекратится", - сказала она. 

    При этом британский премьер подчеркнула, что находящиеся в Великобритании европейские граждане смогут продолжить работать и учиться в стране.

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