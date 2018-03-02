Мэй: Свободное передвижение граждан между Великобританией и ЕС прекратится после Brexit

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Свободное передвижение граждан между Великобританией и Евросоюзом будет прекращено после Brexit.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу в Лондоне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, излагая свое видение будущего экономического сотрудничества с Евросоюзом после Brexit.

"Мы дали ясно понять, что с выходом из ЕС свободное передвижение граждан прекратится", - сказала она.

При этом британский премьер подчеркнула, что находящиеся в Великобритании европейские граждане смогут продолжить работать и учиться в стране.