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    Мэй рассказала о состоянии здоровья Скрипаля и его дочери

    Они, возможно, никогда не поправятся полностью© REUTERS/Toby Melville

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь остаются в критическом состоянии.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

    "Сергей и Юлия Скрипаль остаются в больнице в критическом состоянии, к сожалению, в конце прошлой недели доктора указали, что в ближайшее время их состояние вряд ли изменится. Они, возможно, никогда не поправятся полностью", — цитирует РИА Новости премьера.

    Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко отметил, что британская сторона отказывается сообщать о состоянии здоровья Скрипаля из-за его двойного гражданства.

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