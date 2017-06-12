 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Премьер-министр Великобритании отправится во Францию для обсуждения Brexit

    ​Мэй: Важно приступить к подготовке к переговорам по Brexit

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится 13 июня во Францию для встречи с президентом Эмманюэлем Макроном, в ходе которой планируется обсудить вопрос выхода Великобритании из Евросоюза. Как сообщает Report, об этом глава британского правительства заявила в эфире телеканала Sky News.

    "Важно приступить к подготовке к переговорам по Brexit", - сказала она.

    Напомним, Т. Мэй 11 июня сформировала правительство меньшинства по итогам всеобщих парламентских выборов, прошедших 8 июня.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi