Премьер-министр Великобритании отправится во Францию для обсуждения Brexit

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится 13 июня во Францию для встречи с президентом Эмманюэлем Макроном, в ходе которой планируется обсудить вопрос выхода Великобритании из Евросоюза. Как сообщает Report, об этом глава британского правительства заявила в эфире телеканала Sky News.

"Важно приступить к подготовке к переговорам по Brexit", - сказала она.

Напомним, Т. Мэй 11 июня сформировала правительство меньшинства по итогам всеобщих парламентских выборов, прошедших 8 июня.