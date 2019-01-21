Мэй может изменить Белфастское соглашение для решения проблемы ирландской границы

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает возможность внесения изменений в Белфастское соглашение 1998 года с целью решить проблему границы на острове Ирландия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета The Daily Telegraph.

По информации издания, идея заключается в том, чтобы прописать в соглашении, которое положило конец 30-летнему кровавому конфликту между католиками-республиканцами и протестантами-лоялистами, что Лондон привержен недопущению появления границы между Северной Ирландией и Ирландией. Как пишет газета, таким образом британские министры намерены устранить опасность того, что тема "бэкстопа" (режима пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и Единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) вновь похоронит проект сделки между Великобританией и ЕС по условиям Brexit.

Положение о "бэкстопе" стало одной из основных причин, по которой парламент на прошлой неделе отверг проект сделки с Брюсселем, который предлагался правительством Мэй. Многие британские депутаты, в том числе из правящей Консервативной партии, считают, что этот пункт поставит Соединенное Королевство в зависимость от Евросоюза и не позволит Великобритании по-настоящему выйти из состава ЕС, на долгие годы привяжет ее к европейскому сообществу.

Мэй должна представить 21 января в парламенте план Б. Как ожидается, она объяснит депутатам, какие шаги намерена предпринять для того, чтобы вывести переговоры о Brexit из тупика, в котором они продолжают пребывать всего за два с половиной месяца до даты официального выхода из ЕС. Сам Brexit намечен на 29 марта, после чего должен начаться переходный период, которые продлится до конца 2020 года.

Политики по обе стороны Ла-Манша признают, что поражение Мэй в парламенте усиливает вероятность неупорядоченного Brexit, то есть выхода из ЕС без сделки. Помимо этого, в Великобритании все громче раздаются голоса в поддержку отсрочки даты Brexit или даже проведения повторного референдума.