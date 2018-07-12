Мэй и Трамп в ходе переговоров обсудят Россию

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в пятницу, 13 июля, обсудят внешнеполитические вопросы, в том числе Россию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канцелярия британского премьера.

Отмечается, что Трамп прибудет в Британию 12 июля во второй половине дня. Вечером Мэй примет его в Бленхеймском дворце.

«В пятницу… он отправится в Чекерс для переговоров по ряду внешнеполитических вопросов, включая Россию, торговые отношения, брексит и Ближний Восток», — приводит сообщение РИА Новости.

В британском правительстве заявили о намерении Мэй сообщить Трампу о том, что Лондон остаётся ближайшим союзником Вашингтона.

Также Мэй намерена в ходе встречи «подчеркнуть надежность трансатлантического партнерства» и договориться о расширении сотрудничества с США по ряду вопросов, включая безопасность, внешнеполитическую деятельность и торговлю.