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Меган Маркл подала иск против крупнейшего британского таблоида

Меган Маркл подала иск против крупнейшего британского таблоида

Супруга принца Гарри Меган Маркл подала иск против крупнейшего британского таблоида Mail on Sunday из-за недостоверных заявлений о ней и ее отце Томасе Маркле, сообщает Report со ссылкой на Sky News.

Герцогиня Сассекская обвиняет издание в том, что журналисты выдернули из ее личного письма к отцу слова и фразы и использовали их для "очернения" Маркл.

Адвокаты Меган намерены опровергнуть сфабрикованные истории, которые касаются поведения королевской четы в приватной обстановке, их отношения, а также расходы супругов, которые якобы легли на британских налогоплательщиков.

Среди историй — информация о том, что Маркл использовала 5 тыс. фунтов стерлингов из бюджетного фонда для приобретения медной ванны и 500 тыс. фунтов на улучшение звукоизоляции в доме.

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