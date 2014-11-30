Медведи вернулись в Чернобыль после векового отсутствия

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Ученые показали первые фотографии, свидетельствующие о том, что в Чернобыльскую зону отчуждения вернулись бурые медведи, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Изображения были получены с помощью фотоловушек, установленных для того, чтобы помочь понять, как радиационное облучение влияет сейчас на жизнь животных возле АЭС.

Бурых медведей не видели в этом районе более ста лет, хотя время от времени появлялись признаки их возможного присутствия.

Зона отчуждения - территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

"Наш украинский коллега Сергей Гащак установил несколько фотоловушек, чтобы понять, что же происходит с дикой природой в зоне отчуждения", - объясняет руководитель проекта Майк Вуд из Салфордского университета.

Именно на снимках, полученных с одной из таких камер в октябре, виден бурый медведь.

"До этого высказывались предположения, что бурые медведи живут в этом районе, однако, насколько нам известно, никому до этого не удавалось получить доказательства их присутствия", - говорит доктор Вуд.

Согласно теории исследователей, животные должны были отреагировать на эвакуацию людей из Чернобыля, а значит и связанных с ними рисков.

Кроме того, по предположению ученых, привычки животных могли поменяться и из-за самого загрязнения.

Исследователи исходят из того, что животные взаимодействуют с окружающей средой по-разному. У различных видов свои предпочтения: многие стремятся быть ближе к реке, другие, наоборот, живут в чаще леса.

Ученые пытаются понять, как загрязнение изменило предпочтения животных в еде и среде обитания.