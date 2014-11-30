 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Медведи вернулись в Чернобыль после векового отсутствия

    Бурых медведей не видели в этом районе более ста лет, хотя время от времени появлялись признаки их возможного присутствия

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Ученые показали первые фотографии, свидетельствующие о том, что в Чернобыльскую зону отчуждения вернулись бурые медведи, сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Изображения были получены с помощью фотоловушек, установленных для того, чтобы помочь понять, как радиационное облучение влияет сейчас на жизнь животных возле АЭС.

    Бурых медведей не видели в этом районе более ста лет, хотя время от времени появлялись признаки их возможного присутствия.

    Зона отчуждения - территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

    "Наш украинский коллега Сергей Гащак установил несколько фотоловушек, чтобы понять, что же происходит с дикой природой в зоне отчуждения", - объясняет руководитель проекта Майк Вуд из Салфордского университета.

    Именно на снимках, полученных с одной из таких камер в октябре, виден бурый медведь.

    "До этого высказывались предположения, что бурые медведи живут в этом районе, однако, насколько нам известно, никому до этого не удавалось получить доказательства их присутствия", - говорит доктор Вуд.

    Согласно теории исследователей, животные должны были отреагировать на эвакуацию людей из Чернобыля, а значит и связанных с ними рисков.

    Кроме того, по предположению ученых, привычки животных могли поменяться и из-за самого загрязнения.

    Исследователи исходят из того, что животные взаимодействуют с окружающей средой по-разному. У различных видов свои предпочтения: многие стремятся быть ближе к реке, другие, наоборот, живут в чаще леса.

    Ученые пытаются понять, как загрязнение изменило предпочтения животных в еде и среде обитания.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi