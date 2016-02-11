Медведев: СССР не был оптимальной моделью государства

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что СССР был не оптимальной моделью государства, и никто не стремится к его возрождению, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Еще раз подчеркиваю: Советский Союз – точно не оптимальная модель государства, и уж точно мы не стремились к его возрождению. Я отлично помню, что такое Советский Союз, я родился, как и вы, в 1965 году, и вся моя молодость прошла в советский период", — сказал он в интервью немецкой газете "Хандельсблатт".

Говоря о нынешнем кризисе отношений РФ и ЕС, глава российского правительства напомнил, что СССР был не самым удобным партнером для Европы, но никогда такого не было, чтобы руководителей парламента объявляли персонами нон грата. В то же время он отметил, что никакие санкции в отношении Советского Союза не привели к изменению его позиции.

"Десять раз в отношении Советского Союза (я считал специально) вводились санкции: в 1920-е, 1930-е, 1940-е, 1950-е, 1970-е годы. Советский Союз изменился? Нет", — сказал он.