Медведев отмечает 50-летний юбилей

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Дмитрию Медведеву в понедельник исполняется 50 лет. Из них последние 16 лет он работает в Москве, чередуя высокие посты в правительстве и Кремле, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Хотя третий президент России был одним из самых молодых мировых лидеров и остается одним из самых молодых премьер-министров, его опыт весьма солиден.

Юбилей председатель правительства встретит на рабочем месте.

"Это будет обычный понедельник, обычный рабочий день. На первую половину дня у премьера запланирован ряд международных телефонных звонков", - сказала его пресс-секретарь Наталья Тимакова.

Рабочим стало для премьера и минувшее воскресенье - Единый день голосования. Председатель "Единой России" лично оценивал итоги 10,8 тыс. выборов разного уровня в штабе партии. Предварительные подсчеты показывают, что однопартийцы не подвели Медведева.

Подводя предварительные итоги выборов, премьер заявил: "Нужно с открытым забралом предъявлять те позиции, ту повестку дня, которую мы обычно предлагаем нашим людям, ничего не бояться, потому что такого рода ответственные решения в конечном счете и создают авторитет нашей партии".