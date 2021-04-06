Медики исключили заражение президента Аргентины новым штаммом COVID-19

Штамм коронавируса, которым заразился президент Аргентины Альберто Фернандес, не соответствует новым более опасным вариантам.

Штамм коронавируса, которым заразился президент Аргентины Альберто Фернандес, не соответствует новым более опасным вариантам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"Было проведено секвенирование генома SARS-CoV-2. Идентифицированный штамм (B.1.1.1) не соответствует ни одному из новых вариантов, которые сейчас распространяются и вызывают беспокойство", - говорится в сообщении, подписанном лечащим врачом президента Федерико Сааведрой.

По его словам, у Фернандеса по-прежнему отсутствуют симптомы заражения. "Течение болезни легкое", - говорится в докладе.