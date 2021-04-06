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Медики исключили заражение президента Аргентины новым штаммом COVID-19

Медики исключили заражение президента Аргентины новым штаммом COVID-19 Штамм коронавируса, которым заразился президент Аргентины Альберто Фернандес, не соответствует новым более опасным вариантам.
Другие страны
6 апреля 2021 г. 05:48
Медики исключили заражение президента Аргентины новым штаммом COVID-19
Альберто Фернандес

Штамм коронавируса, которым заразился президент Аргентины Альберто Фернандес, не соответствует новым более опасным вариантам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"Было проведено секвенирование генома SARS-CoV-2. Идентифицированный штамм (B.1.1.1) не соответствует ни одному из новых вариантов, которые сейчас распространяются и вызывают беспокойство", - говорится в сообщении, подписанном лечащим врачом президента Федерико Сааведрой.

По его словам, у Фернандеса по-прежнему отсутствуют симптомы заражения. "Течение болезни легкое", - говорится в докладе.

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