Маврикий дал Лондону время до конца июля для завершения сделки по Чагосу

Маврикий готов ждать до конца июля завершения соглашения с Великобританией о передаче архипелага Чагос под юрисдикцию африканского государства.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters, об этом заявил генеральный прокурор Маврикия Гэвин Гловер.

Отмечается, что британская делегация провела встречу с премьер-министром Маврикия Навином Рамгуламом впервые с момента приостановки сделки из-за возражений президента США Дональда Трампа.

Соглашение предусматривает передачу суверенитета над Чагосом Маврикию при сохранении права на использование совместной американо-британской военной базы на острове Диего-Гарсия.

По словам Гловера, у страны нет ясности относительно того, даст ли правительство США необходимое одобрение для продвижения сделки.

"Мы дадим им время до конца июля. Подождем до этого момента, а затем правительство Маврикия должно будет определить дальнейшие шаги в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Великобритании", - отметил он.