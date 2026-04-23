    • 23 апреля, 2026
    • 20:26
    Маврикий дал Лондону время до конца июля для завершения сделки по Чагосу

    Маврикий готов ждать до конца июля завершения соглашения с Великобританией о передаче архипелага Чагос под юрисдикцию африканского государства.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters, об этом заявил генеральный прокурор Маврикия Гэвин Гловер.

    Отмечается, что британская делегация провела встречу с премьер-министром Маврикия Навином Рамгуламом впервые с момента приостановки сделки из-за возражений президента США Дональда Трампа.

    Соглашение предусматривает передачу суверенитета над Чагосом Маврикию при сохранении права на использование совместной американо-британской военной базы на острове Диего-Гарсия.

    По словам Гловера, у страны нет ясности относительно того, даст ли правительство США необходимое одобрение для продвижения сделки.

    "Мы дадим им время до конца июля. Подождем до этого момента, а затем правительство Маврикия должно будет определить дальнейшие шаги в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Великобритании", - отметил он.

